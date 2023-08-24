Головченко: замещение иностранного семенного материала является важной задачей для ЕАЭС

По словам премьер-министра Белоруссии, ориентиром в этой работе должен стать выход к 2030 году "на определенный порог самообеспеченности семенным и племенным материалами, например, на 80%"

ЦАХКАДЗОР /Армения/, 24 августа. /ТАСС/. Важнейшей задачей для ЕАЭС, которая стоит на уровне национальной безопасности, является замещение иностранного генетического семенного и племенного материала. Об этом заявил премьер-министр Белоруссии Роман Головченко на внеочередном заседании Евразийского межправительственного совета.

"Важнейшей задачей для ЕАЭС на среднесрочную перспективу является замещение иностранного генетического материала вне зависимости от текущей политической конъюнктуры, от отношений каждой из наших стран с другими партнерами, - сказал Головченко. - Это задача, которая в нынешних условиях превращается в задачу национальной безопасности".

По его словам, ориентиром в этой работе для стран должен стать выход к 2030 году "на определенный порог самообеспеченности семенным и племенным материалами, например, на 80%".

Головченко подчеркнул, что для реализации амбициозной задачи, "надо ее принять к исполнению и определить порядок действий". "Потенциал есть абсолютно у всех стран", - сказал премьер-министр.