Минск выплатил доход по еврооблигациям Belarus-2026 и Belarus-2031 в нацвалюте

Средства в полном объеме зачислили на отдельный банковский счет в ОАО "АСБ Беларусбанк" в соответствии с постановлением правительства и Нацбанка от 6 апреля 2022 года "О временных мерах по исполнению внешних государственных долговых обязательств"

МИНСК, 24 августа. /ТАСС/. Белоруссия провела очередные выплаты процентного дохода по еврооблигациям в белорусских рублях из-за западных санкций. Об этом сообщила пресс-служба Минфина страны.

"Состоялась очередная выплата процентного дохода по еврооблигациям Республики Беларусь Belarus-2026, Belarus-2031 в размере 38,6 миллиона долларов в эквиваленте", - говорится в сообщении на сайте ведомства.

В нем отмечается, что средства в полном объеме зачислены на отдельный банковский счет в ОАО "АСБ Беларусбанк" в соответствии с постановлением правительства и Нацбанка от 6 апреля 2022 года "О временных мерах по исполнению внешних государственных долговых обязательств".

Ранее белорусские власти отказались обслуживать в валюте обязательства по внешнему государственному долгу "в связи с недружественными мерами со стороны иностранных кредиторов". Также белорусское правительство приняло решение, что долговые обязательства по еврооблигациям страна будет выполнять в белорусских рублях для чего перевело сумму в нацвалюте на спецсчет в Беларусбанке. Доступ к средствам обеспечен для платежного агента - Citibank N.A. London Branch, который со своей стороны отказался быть агентом. Минск уже несколько раз проводил расчеты по евробондам в нацвалюте, после чего международные кредитные рейтинговые агентства снижали кредитный рейтинг республики до преддефолтного.