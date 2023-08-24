Головченко: в ЕАЭС надо решить вопрос финансирования проектов по развитию транзита

По словам премьера Белоруссии, в настоящее время много внимания уделяется этой сфере на национальном уровне

ЦАХКАДЗОР /Армения/, 24 августа. /ТАСС/. Премьер-министр Белоруссии Роман Головченко считает, что странам ЕАЭС надо решить вопрос о способах финансирования приоритетных инфраструктурных проектов, направленных на развитие транзитного потенциала.

"Мы утвердили перечень инфраструктурных проектов, но пока нет решения о способах их финансирования. Здесь надо задействовать потенциал наших отношений в ЕАЭС, а также ШОС и БРИКС, - сказал Головченко на внеочередном заседании Евразийского межправительственного совета. - В ШОС в прошлом году утверждена концепция по созданию эффективных транспортных коридоров. Вполне возможно ее сопряжение с транспортными инициативами ЕАЭС". "

По его словам, в настоящее время много внимания уделяется этой сфере на национальном уровне. "Это и коридоры Восток - Запад, Север - Юг, Транскаспийский международный транспортный маршрут, китайская инициатива "Один пояс, один путь", - отметил премьер-министр. - Но встает вопрос об источниках финансирования этих проектов: будет ли это только на национальном уровне или мы будем сопрягать свои ресурсы?"

Головченко напомнил, что в ЕАЭС изыскали источники частичного финансирования промышленных проектов, "но пока нет их перечня, а здесь [инфраструктурные проекты по развитию транзитного потенциала] ситуация обратная".

Он также отметил, что реализация таких направлений, как микроэлектроника, машиностроение, станкостроение, фармацевтика, производство медоборудования, "пока буксует". "Без осмысленного движения в этом направлении нам будет крайне сложно выйти за рамки пусть успешного, но все же торгового союза", - сказал Головченко. По его словам, искусственный интеллект, новые образовательные стандарты, инновационное сотрудничество - все это должно стать реальным направлением развития союза.