Венгрия сохранит запрет на импорт зерна с Украины после 15 сентября

Глава канцелярии премьер-министра Венгрии Гергей Гуйяш сообщил, что его страна проведет консультации с заинтересованными сторонами по поводу дальнейшего запрета на импорт украинского зерна

БУДАПЕШТ, 24 августа. /ТАСС/. Венгрия введет запрет на импорт зерна с Украины в одностороннем порядке, если Еврокомиссия не продлит эмбарго на его поставки после 15 сентября по требованию пяти стран Центральной Европы. Об этом заявил на встрече с журналистами глава канцелярии премьер-министра Венгрии Гергей Гуйяш.

Он сообщил, что из Брюсселя до сих пор нет ответа на просьбу Болгарии, Венгрии, Польши, Румынии и Словакии о продлении запрета на поставки украинского зерна на их рынки. "Но мы не пойдем на жертвы, которые поставят венгерское сельское хозяйство в неблагоприятное положение", - подчеркнул Гуйяш, имеющий в правительстве Венгрии ранг министра. По его словам, если нынешний запрет не сохранится, то по венгерскому рынку зерна будет нанесен сокрушительный удар и в страну начнет поступать с Украины продукция низкого качества. Его выступление транслировал телеканал М1.

Глава канцелярии заявил, что Венгрия проведет консультации со всеми заинтересованными сторонами по поводу дальнейшего запрета на импорт украинского зерна, в первую очередь с четырьмя другими государствами Центральной Европы. В то же время Будапешт будет принимать решение об этом самостоятельно. Польша также заявила, что продлит такой запрет в одностороннем порядке, если Еврокомиссия не выполнит коллективное требование пяти стран, напомнил Гуйяш.

В апреле пять стран Центральной Европы, защищая интересы своих фермерских хозяйств, запретили импорт зерна и других видов сельхозпродукции с Украины. Позже они отменили эти меры в обмен на решение Еврокомиссии установить сначала до 5 июня, а затем до 15 сентября эмбарго на поставки с Украины четырех видов зерновых и масличных культур - пшеницы, кукурузы, рапса и семян подсолнечника.

В июле Болгария, Венгрия, Польша, Румыния и Словакия совместно обратились к Еврокомиссии с просьбой продлить как минимум до конца года запрет на импорт зерна с Украины, установленный до 15 сентября. Они подтвердили, что будут и дальше разрешать транзитные перевозки по своей территории украинской сельхозпродукции и сохранят в этих целях так называемые коридоры солидарности. Венгрия, в частности, считает, что необходимо улучшить функционирование этих маршрутов и восстановить их первоначальное назначение, чтобы украинское зерно попадало в страны Азии и Африки, а не продавалось на европейском рынке по демпинговым ценам.

19 июля глава правительства Польши Матеуш Моравецкий заявил, что его страна не будет открывать свои границы для украинского зерна 15 сентября и сохранит разрешение только на его транзит по своей территории.