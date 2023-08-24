24 августа, 16:20,
обновлено 24 августа, 16:23

"Соллерс" запустит осенью производство автомобилей в Азербайджане

Директор по продажам и маркетингу "Соллерс Алабуга" Марат Шарапов сообщил, что у компании также есть планы выхода на рынки других стран

ЕЛАБУГА /ТАТАРСТАН/, 24 августа. /ТАСС/. "Соллерс" начнет осенью 2023 года производство автомобилей на азербайджанском предприятии "Азермаш". Об этом журналистам сообщил директор по продажам и маркетингу "Соллерс Алабуга" Марат Шарапов.

"Мы недавно заключили соглашение о развитии сотрудничества с Азербайджаном. Осенью у нас будет официальное открытие этого проекта. Это будет для нас первый экспортный рынок", - сказал он.

Шарапов добавил, что у компании также есть планы выхода на рынки других стран. В первую очередь, это касается стран Таможенного союза, с которыми унифицированы необходимые для запуска документы, в том числе признается российское одобрение транспортного средства (ОТТС).

В мае "Соллерс" и "Азермаш" подписали соглашение, в соответствии с которым российский автопроизводитель наладит на мощностях азербайджанского предприятия выпуск легких коммерческих автомобилей с использованием российских комплектующих. 

Теги:
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