Индексы Мосбиржи и РТС закрылись небольшим снижением

Курс доллара по итогам дня вырос на 0,64%

МОСКВА, 24 августа. /ТАСС/. Российский рынок акций продемонстрировал снижение ключевых индексов. По итогом дня индекс Московской биржи опустился на 0,28%, до 3 137,37 пункта, долларовый индекс РТС потерял 0,73%, закрывшись на отметке 1 043,51 пункта. Курс доллара по итогам дня вырос на 0,64%, до 94,87 рубля, евро - на 0,13%, до 102,65 рубля, юань - на 0,57%, до 12,972 рубля.

Рынок акций

На фондовом рынке лидировали в росте обыкновенные акции банка "Санкт-Петербург" (+5,1%), отыгрывая вышедший в начале недели сильный отчет банка по МСФО за первое полугодие 2023 года, предположила ведущий аналитик Freedom Finance Global Наталья Мильчакова. Также самый большой рост показали расписки "ЦИАН" (+4,13%), акции "ПИК" (+3,94%), расписки компаний Fix Price (+3,73%) и GlobalTrans (+3,39%).

"Лидерами понижения без новостей оказались депозитарные расписки холдинга ЕМС (-2,7%)", - добавила Мильчакова. Также падение продемонстрировали акции банка "Ренессанс" (-2,53%), "Распадской" (-1,97%), "Селигдара" (-1,71) и "Черкизово" (-0,91%).

Прогноз

"Завтра состоится заседание совета директоров "Новатэка", в повестке есть вопрос дивидендов за первое полугодие 2023 года. "Россети Ленэнерго" опубликует полугодовые финансовые результаты по МСФО. Учитывая новостной фон и приближение выходных, в конце недели можно ожидать боковой слабоволатильной динамики", - отмечает инвестиционный стратег "БКС мир инвестиций" Александр Бахтин.

Прогноз "БКС мир инвестиций" на 25 августа по индексу Мосбиржи составляет 3085-3185 пунктов, по курсу рубля к доллару - 93-95 рублей.

В компании Freedom Finance Global считают, что 25 августа индекс Мосбиржи будет колебаться в диапазоне 3100-3200 пунктов. Пара доллар/рубль может провести торги в диапазоне 93-95 рублей, евро/рубль - в коридоре 101,5-104 рублей, пара юань/рубль - в интервале 12,8-13,5 рубля.