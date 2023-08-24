Россия может ограничить ввоз рыбной продукции из Японии при превышении радионуклидов

Россельхознадзор вводит режим усиленного контроля ввозимых из Японии рыбных продуктов и морепродуктов

МОСКВА, 24 августа. /ТАСС/. Россельхознадзор вводит режим усиленного контроля ввозимых из Японии рыбных продуктов и морепродуктов и может ограничить их поставки в случае выявления превышения допустимых уровней радионуклидов, сообщило ведомство.

"Служба вводит режим усиленного контроля по радиологическим показателям ввозимых из Японии рыбо- и морепродуктов. В случае выявления превышения максимально допустимых уровней содержания радионуклидов будут приняты ограничительные меры в отношении поставок таких товаров из иностранного государства", - отмечается в сообщении.

Россельхознадзор разделяет озабоченность ряда стран в связи с началом сброса очищенной воды из резервуаров АЭС "Фукусима-1" в Тихий океан и возможными рисками в части безопасности пищевой продукции, .

При этом ведомство отмечает, что объем экспорта рыбной продукции из Японии в Россию является незначительным.

Энергетическая компания Tokyo Electric Power сообщила, что японские специалисты приступили к сбросу в океан первой партии очищенной от радиоактивных веществ воды с АЭС "Фукусима-1". Данные проведенных измерений показали, что подготовленная к сбросу очищенная вода была в достаточной степени разбавлена морской водой.

Главное таможенное управление КНР объявило, что с 24 августа полностью приостанавливает импорт морепродуктов, местом происхождения которых является Япония, подчеркнув свою обеспокоенность по поводу сброса.