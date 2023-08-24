В Минске заявили о заинтересованности в присоединении к Новому банку развития БРИКС

Как отметил глава МИД республики Сергей Алейник, БРИКС является объединением, участники которого не противостоят друг другу, а вместе ищут пути движения вперед

ЙОХАННЕСБУРГ, 24 августа. /ТАСС/. Белоруссия заинтересована в присоединении к Новому банку развития (НБР) БРИКС. Об этом заявил министр иностранных дел республики Сергей Алейник.

"Беларусь готова присоединиться к усилиям БРИКС по увеличению взаимных расчетов в национальных валютах и созданию общих платежных инструментов. Доминирование в международной торговле доллара и евро несет все больше глобальных рисков, финансовая политика их эмитентов не вызывает доверия, - сказал он, выступая на встрече лидеров БРИКС с приглашенными представителями африканских стран и с кандидатами на вступление в объединение (формат "БРИКС плюс/ аутрич"). - Развивающиеся страны должны быть защищены от произвола и иметь возможность спокойно торговать. Ключевую роль в этом процессе могут сыграть Новый банк развития БРИКС с его инициативой финансировать больше проектов в местных валютах. Беларусь заинтересована начать процесс присоединения к этой молодой, но перспективной международной финансовой структуре".

Алейник отметил, что БРИКС является объединением, участники которого не противостоят друг другу, а вместе ищут пути движения вперед. "Нам импонируют его инклюзивность и ориентированность на общность интересов, равенство и солидарность всех его членов. За этим - будущее, а дискриминация и неоколониальные подходы останутся в прошлом", - уверен глава белорусского МИД.

"О привлекательности БРИКС свидетельствует все большее количество заявок на присоединение. Беларусь также не стоит в стороне от этого процесса. Тем более, что мы поддерживаем высокий уровень двусторонних отношений со всеми странами - членами объединения. В мае 2023 года глава белорусского государства [президент Александр Лукашенко] официально выразил намерение нашей страны присоединиться к формату БРИКС. Надеемся, что наша заявка будет позитивно рассмотрена и принята. Нам есть что предложить объединению, и мы готовы активно работать по всем пунктам его повестки", - сказал Алейник.

"Беларусь входит в число мировых лидеров по экспорту IT-услуг на душу населения, является значимым на мировом рынке производителем продукции машиностроения, карьерной, сельскохозяйственной техники, химической и нефтехимической продукции, а также продовольствия. Мы - надежный партнер для взаимной торговли и инвестиций, реализации совместных проектов", - заверил глава белорусского МИД.

Он напомнил о том, что доля Белоруссии на мировом рынке калийных удобрений, которая в 2020 году составляла 20%, в 2022 году из-за санкций Запада сократилась до 9%, что привело к снижению урожайности во многих странах. "Стремясь обеспечить наши совместные интересы и пытаясь не допустить, чтобы в угоду западным амбициям страдали другие государства, мы ищем новые логистические цепочки для восстановления поставок удобрений. Однако для этого нужны нестандартные решения и новые инструменты. Готовы к их поиску совместно с вами, наши уважаемые партнеры", - указал Алейник.

Новый банк развития БРИКС

Новый банк развития учрежден странами БРИКС (Бразилия, Россия, Индия, Китай, ЮАР) на основе межправительственного соглашения, подписанного на VI саммите объединения в Форталезе в июле 2014 года. Его цель - финансирование инфраструктурных проектов и проектов устойчивого развития в государствах БРИКС и развивающихся странах. За годы своей работы банк одобрил 98 проектов в общей сложности на $33,2 млрд в таких областях, как транспорт, водоснабжение, чистая энергетика, цифровая и социальная инфраструктура, а также городское строительство. Штаб-квартира НБР располагается в Шанхае.