24 августа, 17:31

В Москве работают над повышением зарплат в промышленности города

Руководитель столичного департамента инвестиционной и промышленной политики Владислав Овчинский также отметил, что власти установили KPI при получении статуса "Промышленного комплекса"

МОСКВА, 24 августа. /ТАСС/. Власти Москвы прорабатывают с промышленниками вопросы, касающиеся повышения уровня заработных плат в отрасли. Ситуация меняется в положительную сторону, сообщил руководитель столичного департамента инвестиционной и промышленной политики Владислав Овчинский.

"Ситуация меняется, зарплата в обрабатывающей промышленности растет значительно более высокими темпами, чем в каких-либо других секторах. <...> Безусловно, рынок корректирует зарплаты, и есть проблема. Мы с производителями и с промышленниками проводим много времени за тем, что стараемся повышать зарплату сотрудникам", - сказал Овчинский в рамках Московского урбанистического форума.

Он добавил, что власти также установили KPI при получении статуса "Промышленного комплекса", инвестиционных приоритетных проектов, при котором зарплата должна быть выше и расти.

"В настоящий момент прием в технические вузы и конкурсы туда выросли многократно. Это происходит потому, что повышается престиж профессии и зарплаты также растут", - добавил глава департамента.

Московский урбанфорум открылся в городе 1 августа. Четыре большие площадки - Гостиный двор, ЦВЗ "Манеж", парк "Зарядье" и "Лужники" - будут работать в столице до 10 сентября. Наряду с деловой программой в рамках форума проходит открытый фестиваль Urban Fest c лекциями, концертами, выставками и мастер-классами.

ТАСС выступает генеральным информационным агентством МУФ - 2023. 

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