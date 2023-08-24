Сальдо сообщил, что в Херсонской области собрали 1,5 млн тонн зерновых

Врио губернатора области считает, что экспорт зерна из региона возможно организовать в Турцию при возобновлении паромной переправы между Скадовским портом и Зонгулдаком, которая действовала в 2007 году

МОСКВА, 24 августа. /ТАСС/. Аграрии в Херсонской области собрали порядка 1,5 млн тонн зерновых культур во время уборочной кампании 2023 года. Об этом сообщил врио губернатора Херсонской области Владимир Сальдо на встрече с президентом РФ Владимиром Путиным.

"Могу похвастаться - уже 1,5 млн тонн собрали зерновых. Все равно земля дает свои плоды", - сказал Сальдо.

Врио главы области добавил, что экспорт зерна из Херсонской области возможно организовать в Турцию при возобновлении паромной переправы между Скадовским портом и Зонгулдаком, которая действовала в 2007 году.