Доходная часть бюджета Новгородской области увеличилась на 2 млрд рублей

Председатель облдумы Юрий Бобрышев сообщил, что на 2023 год поступления из федерального бюджета увеличили на общую сумму 648,9 млн рублей

ВЕЛИКИЙ НОВГОРОД, 24 августа. /ТАСС/. Депутаты Новгородской областной Думы внесли изменения в закон об областном бюджете, дополнительно профинансировав социально значимые направления на сумму более 2 млрд рублей. Об этом в ходе заседания сообщил председатель облдумы Юрий Бобрышев.

"Сегодня мы распределили по всем ключевым отраслям порядка 2 млрд рублей. Эти средства регионального бюджета получены в результате роста поступлений налога на прибыль организаций. Это прямое доказательство того, что экономика Новгородской области работает на высоком уровне", - сказал Бобрышев.

На этот год увеличены поступления из федерального бюджета на общую сумму 648,9 млн рублей. Из них на модернизацию первичного звена здравоохранения направят 531,1 млн рублей, на софинансирование расходов по строительству перехода к НОКБ - 31,7 млн рублей, на строительство продолжения ул. Большая Московская - 53,4 млн рублей, на создание модульных некапитальных средств размещения - 14,1 млн рублей, на обеспечение лекарственными препаратами по рецептам и лечебным питанием для детей-инвалидов - 6,3 млн рублей, на комплексное развитие сельских территорий - 8,9 млн рублей, на проведение гидромелиоративных, культуртехнических мероприятий - 2,3 млн рублей, на организацию профобучения работников промышленных предприятий - 1,1 млн рублей.

За счет увеличения доходов от налога на прибыль организаций увеличены поступления доходов - 1 млрд 988 млн рублей. Из них на оплату труда отдельных категорий работников бюджетной сферы направят 416,6 млн рублей, на оснащение школ новыми учебниками истории - 6,7 млн рублей, на проведение ремонта и благоустройство территории Новгородского строительного колледжа - 5,7 млн рублей, на ремонт Маловишерского краеведческого музея - 8,4 млн рублей, на субсидии на возмещение части затрат промышленных предприятий - 89,1 млн рублей, на поддержку сельхозтоваропроизводителей - 50 млн рублей, на обеспечение внедрения и эксплуатацию комплекса "Безопасный город" - 30 млн рублей, на предоставление дотаций муниципальным образованиям на содержание и уборку дорог местного значения - 118 млн рублей.

Дополнительные средства

Также увеличена и расходная часть бюджета на приобретение пассажирского транспорта общего пользования - 291,4 млн рублей, на реконструкцию объектов коммунальной инфраструктуры с сфере водоснабжения - 1 млрд рублей.

"До конца года правительство и министерства ожидает очень напряженная работа по освоению дополнительных средств. Будут финансироваться такие ключевые направления, как помощь участникам специальной военной операции и их семьям, развитие здравоохранения, социальной сферы, ЖКХ, ремонт дорог и другие. Средства будут направлены на финансирование тех программ, что ранее были в режиме ожидания", - отметил председатель парламентского комитета по бюджету, налогам и тарифам Анатолий Федотов.

Изначально депутаты Новгородской областной думы приняли бюджет региона на 2023 год и плановый период 2024-2025 годы с дефицитом 2,6 млрд рублей. Доходы бюджета на 2023 год составляли 53,7 млрд рублей, расходы - 56,3 млрд рублей.