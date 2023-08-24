В ОАЭ сообщили, что вступление в БРИКС является частью программы развития внешней торговли

Участники саммита объединения в Йоханнесбурге ранее договорились о его расширении

ДУБАЙ, 24 августа. /ТАСС/. Вступление Объединенных Арабских Эмиратов (ОАЭ) в БРИКС является частью программы развития внешнеэкономической деятельности страны. Об этом заявил государственный министр ОАЭ по вопросам внешней торговли Тани бен Ахмед аз-Зейуди.

"Присоединение ОАЭ к БРИКС - это последний шаг в нашей амбициозной программе развития внешней торговли, направленной на расширение сети стратегических международных партнеров. Он подчеркивает нашу веру в то, что торговля является движущей силой роста и процветания, а также подтверждает нашу роль глобального делового центра", - написал министр в социальной сети X (ранее Twitter).

XV саммит БРИКС проходил 22-24 августа в Йоханнесбурге под председательством ЮАР и стал крупнейшей за последние годы встречей глав государств и правительств Глобального Юга. В число приглашенных вошли лидеры 54 африканских стран. Участники саммита договорились, что в состав объединения с 1 января 2024 года войдут Аргентина, Египет, Иран, ОАЭ, Саудовская Аравия и Эфиопия. К следующему саммиту будет подготовлен новый список возможных членов объединения.