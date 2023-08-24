24 августа, 17:57

"Яндекс Практикум" сменил название для зарубежных рынков на Tripleten

Для зарубежных клиентов давно существовали отдельные юридическое лицо и самостоятельная команда, отметили в компании

МОСКВА, 24 августа. /ТАСС/. "Яндекс" объявил о переименовании в июне сервиса "Яндекс Практикум" для некоторых зарубежных рынков в Tripleten. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе компании.

Как пояснили в пресс-службе, "Яндекс Практикум" несколько лет параллельно развивается в России, странах СНГ и в некоторых других зарубежных рынках. Так, для зарубежных клиентов давно существовали отдельные юридическое лицо и самостоятельная команда, а сервис оказывался под брендом Practicum. "В июне 2023 года он был переименован в Tripleten", - рассказали в пресс-службе.

"Яндекс Практикум" - это сервис онлайн-образования, с помощью которого люди любого возраста и с любым опытом меняют свои профессии. 

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