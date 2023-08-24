В Москве за год создали 20 тыс. рабочих мест

Руководитель столичного департамента инвестиционной и промышленной политики Владислав Овчинский отметил, что в городе есть программа по созданию мест приложения труда

МОСКВА, 24 августа. /ТАСС/. Ситуация с уходом иностранных компаний не повлияла на рост рабочих мест в Москве, за прошлый год их количество выросло на 20 тыс. Об этом сообщил руководитель столичного департамента инвестиционной и промышленной политики Владислав Овчинский.

"В прошлом году у нас прибавилось 20 тыс. рабочих мест. Это говорит о том, что, несмотря на неадекватные действия - в экономическом плане - недружественных партнеров, мы сумели сохранить наши предприятия и их коллективы", - сказал Овчинский в рамках Московского урбанистического форума.

Он напомнил, что в Москве есть программа по созданию мест приложения труда. "Абсолютно уникальная программа, которая, я уверен, в среднесрочной перспективе будет масштабирована в другие регионы России", - подчеркнул глава департамента.

По его словам, для города это крайне важная программа, потому что благодаря ей снижается маятниковая миграция, тем самым уменьшая нагрузку на дороги. Это также помогает создавать комфортные условия для жителей города.

Московский урбанфорум открылся в городе 1 августа. Четыре большие площадки - Гостиный двор, ЦВЗ "Манеж", парк "Зарядье" и "Лужники" - будут работать в столице до 10 сентября. Наряду с деловой программой в рамках форума проходит открытый фестиваль Urban Fest c лекциями, концертами, выставками и мастер-классами.

ТАСС выступает генеральным информационным агентством МУФ-2023.