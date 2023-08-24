В ОАЭ заявили, что БРИКС позволит стране расширить взаимодействие с глобальными рынками

Участники саммита объединения в Йоханнесбурге ранее договорились о его расширении

ДУБАЙ, 24 августа. /ТАСС/. Присоединение к БРИКС открывает для Абу-Даби новое пространство для расширения взаимодействия с глобальными рынками. Об этом заявил министр экономики ОАЭ Абдалла бен Тук аль-Мари.

"Присоединение к новому экономическому блоку приобретает все большее значение, поскольку оно усиливает политику экономической открытости, проводимую ОАЭ, расширяет сеть международного экономического партнерства, а также предоставляет новое пространство для расширения взаимодействия с глобальными рынками", - говорится в заявлении министра, опубликованном на странице возглавляемого им ведомства в социальной сети X (ранее Twitter).

XV саммит БРИКС проходил 22-24 августа в Йоханнесбурге под председательством ЮАР и стал крупнейшей за последние годы встречей глав государств и правительств Глобального Юга. В число приглашенных вошли лидеры 54 африканских стран. Участники саммита договорились, что в состав объединения с 1 января 2024 года войдут Аргентина, Египет, Иран, ОАЭ, Саудовская Аравия и Эфиопия. К следующему саммиту будет подготовлен новый список возможных членов объединения.