В ЮАР заявили, что страны БРИКС не стремятся создавать альтернативу SWIFT

Они ищут пути расширения использования национальных валют, сообщил министр финансов республики Инок Годонгвана

ЙОХАННЕСБУРГ /ЮАР/, 24 августа. /ТАСС/. Страны БРИКС, рассматривая возможность запуска своей платежной системы, не стремятся к созданию альтернативы системе SWIFT, а ищут пути расширения использования национальных валют. Об этом заявил министр финансов ЮАР Инок Годонгвана в комментарии агентству Reuters.

"Это не альтернатива SWIFT", - отметил министр. "Это платежная система, которая будет способствовать расширению использования местных валют", - добавил он.

Ранее президент ЮАР Сирил Рамапоса сообщил о том, что Минфины и ЦБ стран БРИКС получили задание рассмотреть возможность запуска платежных инструментов и платформ на основе нацвалют.

XV саммит БРИКС проходил 22-24 августа в Йоханнесбурге под председательством ЮАР и стал крупнейшей за последние годы встречей глав государств и правительств Глобального Юга. В число приглашенных вошли лидеры 54 африканских стран. Участники саммита договорились, что в состав объединения с 1 января 2024 года войдут Аргентина, Египет, Иран, ОАЭ, Саудовская Аравия и Эфиопия. К следующему саммиту будет подготовлен новый список возможных членов объединения.