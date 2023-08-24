Стоимость реконструкции павильонов и территории "Ленфильма" превысила 300 млн рублей

В частности, на эти деньги проведут ремонт всех коммуникаций, теплотрассы, фасадов и монтаж студий

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 24 августа. /ТАСС/. Ремонт всех коммуникаций, теплотрассы и павильонов обошелся "Ленфильму" более чем в 300 млн рублей, сумма еще израсходована не полностью, на данный момент долгов у киностудии нет. Об этом на пресс-туре журналистам сообщил генеральный директор киностудии "Ленфильм" Федор Щербаков.

"Стоимость инвестпрограммы примерно 300-320 млн рублей. Сюда входит ремонт всех коммуникаций, теплотрассы, строительство новой котельной, ремонты фасадов, монтаж студий, кровли, реконструкция музея и капитальный ремонт павильонов", - сказал он.

Щербаков добавил, что сумма еще не полностью израсходована, но в следующем году может стать больше. На одну только реконструкцию четвертого павильона (снаружи и внутри) "Ленфильм" потратил 36 млн рублей. На сегодняшний день на "Ленфильме" отремонтированы почти все фасады. Реставрации проходили с учетом рекомендаций Комитета по государственному контролю, использованию и охране памятников истории и культуры (КГИОП). В порядок также привели гримерные и так называемый волчий коридор студии. Теперь это одно из выставочных пространств, где описывается история киностудии за 100 лет ее существования. Полностью сделана новая студия шумового озвучения, большой Dolby Atmos - студия перезаписи для ререкординга, пять звуковых монтажных и две речевые студии.

"Ленфильму" удалось разобраться с финансовыми проблемами - на данный момент у киностудии нет долгов.

По словам Щербакова, крыша 10-го корпуса, откуда открывается вид на Петропавловскую крепость, Кронверкский проспект, Петроградскую сторону, Исаакиевский собор, стала эксплуатируемой кровлей, она будет использоваться для различных мероприятий, ее площадь составляет 1 100 кв. м. Помимо этого, памятник погибшим во время войны ленфильмовцам было решено перенести в другое место, сохранив все декоративные элементы, его дополнили новой конструкцией и подсветкой.

За время ремонта была построена и введена в эксплуатацию новая котельная, которая будет потреблять на 30% меньше газа и значительно меньше электричества. Проект новой котельной был также разработан с учетом рекомендаций КГИОП. Студия активно развивает выставочную и экскурсионную деятельность, регулярно проводит выставки при поддержке Министерства культуры РФ и правительства Санкт-Петербурга.

Работа над фильмами

За последние два года "Ленфильму" удалось отреставрировать шесть кинокартин из "золотой коллекции". В 2023 году киностудия предоставила услуги почти 80 различным кинопроектам: реквизит, техника, костюмы, машины, павильоны и т. д. Среди них "Литвяк", "Позывной "Альфа", "Большой дом", "Пять процентов", "Столыпин" и другие.

С 2023 года киностудия работает над собственными проектами. 10 сентября начнутся съемки нового проекта "Монохром".