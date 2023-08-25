Эксперты из РФ предложили Кубе ввести аналог российской упрощенной системы налогообложения

Инициатива представителей Института экономики роста им. П. А. Столыпина заключается в том, чтобы установить для компаний налог на прибыль в размере 15%, налог с продаж 10%, а налог на дивиденды - на уровне, соответствующем НДФЛ

МОСКВА, 25 августа. /ТАСС/. Российские эксперты предложили правительству Кубу ввести в стране аналог налаженной в РФ упрощенной системы налогообложения. Об этом сообщила ТАСС пресс-служба уполномоченного при президенте РФ по защите прав предпринимателей, главы Делового совета "Россия - Куба" Бориса Титова.

Эксперты Института экономики роста им. П. А. Столыпина (ИЭР) направили вице-премьеру Кубы Рикардо Кабрисасу предложения по изменению налоговой системы острова. Она, как отметил исполнительный директор ИЭР Антон Свириденко, пока совершенно не располагает к осуществлению планируемого правительством перехода от жесткого государственного регулирования к развитию частной конкуренции.

"Налог на прибыль для малых и средних предприятий составляет 35%, в целом налоговая нагрузка больше 50%. Мы предложили для компаний на общей системе налогообложения установить налог на прибыль в размере 15%, налог с продаж 10%, а налог на дивиденды - на уровне, соответствующем НДФЛ. Нужен, на наш взгляд, и аналог российской упрощенной системы налогообложения со ставкой 4-8% от выручки (в зависимости от вида деятельности или региона) или 8-15% от разницы между доходами и расходами, - подчеркнул Свириденко. - А самозанятые могли бы выкупать патенты (цена патента определяется муниципальными властями, но не выше потолка, установленного правительством)".

По словам исполнительного директора ИЭР, стоит учитывать, что малый бизнес на Кубе не разовьется, если не дать ему большую свободу, в том числе и финансовую. "А с ростом числа субъектов, с расширением налоговой базы эффект от снижения ставки налогов будет компенсирован для бюджета с лихвой", - добавил он.

В пресс-службе также отметили, что заявленные инициативы в сфере налогооблажения стали результатом работы российской части двустороннего Совместного центра по содействию экономической трансформации кубинской экономики, который был создан по итогам меморандума, подписанного в ходе заседания российско-кубинской межправительственной комиссии.