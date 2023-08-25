Крымский оператор "Миранда-Медиа" консолидировал работающий в новых регионах "Миртелеком"

Сведения об этом внесли в единый реестр юрлиц 23 августа

ТАСС, 25 августа. Мобильный оператор и интернет-провайдер "Миранда-медиа", действующий на территории Крыма, консолидировал 100% уставного капитала сотового оператора "Миртелеком", работающего в Херсонской и Запорожской областях. Это следует из данных ЕГРЮЛ.

Сведения о консолидации внесены в единый реестр юрлиц 23 августа. Уставный капитал "Миртелекома" - 10 тыс. рублей.

"Миртелеком" основан в 2022 году, следует из информации на его сайте. Основной задачей компании является восстановление работы устойчивой мобильной сети на территории Запорожской и Херсонской областей. В ближайших планах оператора - охватить связью все населенные пункты территорий.

Сама "Миранда-медиа" уже взаимодействовала с новыми регионами - в начале 2023 года она исполнила госконтракт с управлением МЧС РФ по Херсонской области. Он подразумевал поставку средств криптографической защиты информации (СКЗИ), следовало из данных портала госзакупок, которые изучил ранее ТАСС.

С 1 мая, по данным Минцифры РФ, "Миранда-медиа" должна была начать работу в Донецкой Народной Республике (ДНР). Еще в феврале вице-премьер РФ Дмитрий Чернышенко заявлял, что правительство поручило Минцифры создать единого оператора мобильной связи в новых регионах РФ - ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областях. Была организована работа по мониторингу качества мобильной связи, а тарифы тогда не превышали уровень средних по РФ.

Госкомиссия по радиочастотам (ГКРЧ) по итогам своего декабрьского заседания решила, что "Миртелеком", как и другие операторы в новых регионах, продолжат в них работать. В Херсонской и Запорожской областях также работает "К-телеком", в ДНР это "Республиканский оператор связи", в ЛНР - "Мобильные коммуникационные системы".