В Чечне запустили производство спецтехники на базе шасси ГАЗ

Как сообщил министр промышленности и энергетики региона Адам Хакимов, у предприятия "Чеченавто" вышла первая партия гидроподъемников

ГРОЗНЫЙ, 25 августа. /ТАСС/. Производство автогидроподъемников для коммунальных служб запустили в Чечне на базе шасси ГАЗ. Об этом ТАСС сообщил министр промышленности и энергетики региона Адам Хакимов.

"С предприятия "Чеченавто" вышла первая надстройка - это автоматические гидроподьемники, которые широко используются в энергетике, обслуживании электросетей и коммунальном хозяйстве. Такое важное для региона событие мы приурочили к 72-й годовщине со дня рождения первого президента Чеченской Республики, Героя России Ахмата-Хаджи Кадырова. В перспективе будет налажен выпуск автомобилей с кран-манипуляторными установками, а также автомобилей рефрижераторов и санитарных машин", - отметил Хакимов.

По его словам, производство запущено в рамках дорожной карты, которую регион подписал в прошлом году с "Группой ГАЗ". Специальная техника в первую очередь направлена на удовлетворение спроса на юге России.

"Предприятие "Аргунспецмаш" обладает необходимыми компетенциями для расширения номенклатуры и объемов производства специальной техники в соответствии с потребностями рынка России. Краткосрочные перспективы развития предприятия - выход на плановый показатель выпуска 200 единиц в год специальной техники в 2024 году и увеличение штата сотрудников производственных подразделений до 50 человек", - отметил Хакимов.

Ранее сообщалось, что власти республики планируют создать на базе "Чеченавто" автомобильный кластер. На предприятии уже осуществляется сборка автомобилей Lada Granta, а в октябре прошлого года началась сборка новой модели "Газель Next" совместно с "Группой ГАЗ". Ожидается, что после реализации всех проектов предприятие будет производить 16 тыс. автомобилей в год.