Эксперт считает, что доля российского ПО в банках с госучастием может вырасти до 60%

Директор направления Data Fusion Лиги цифровой экономики Александр Кобозев уточнил, что доля отечественных программных решений на текущий момент варьируется от 35% до 55%

МОСКВА, 25 августа. /ТАСС/. Доля используемого российского программного обеспечения в банках с высокой долей государственного участия в России к концу года может вырасти до 60%. Об этом сообщил ТАСС директор направления Data Fusion Лиги цифровой экономики Александр Кобозев.

"До конца года доля ПО в российских банках может вырасти до 40-45% у некоторых участников рынка и до 55-60% у заказчиков с высокой долей госучастия при условии успешной реализации проектов по импортозамещению", - сообщил Кобозев.

Он уточнил, что доля отечественного ПО в банках с начала 2021 года неуклонно растет и на текущий момент варьируется от 35% до 55% от общего объема используемого ПО в финансовой сфере. За 2022 год эта доля увеличилась на 10-15% в сравнении с 2021 годом.

"У отдельных представителей финтеха, в основном с госучастием, доля российских решений составляет 50-55%, а в коммерческом секторе - 35-50%, отсюда и разброс в оценке", - пояснил Кобозев.