В 2023 году из ФНБ выделят 1,6 трлн рублей на финансирование проектов

Ожидается, что 20% это суммы направят на инвестпроекты

МОСКВА, 25 августа. /ТАСС/. Из Фонда национального благосостояния (ФНБ) может быть выделено 1,6 трлн рублей на финансирование проектов, 20% это суммы будет направлено на инвестпроекты. Об этом пишут "Известия" со ссылкой на доклад Минэкономразвития по итогам работы за 2022 год и задачам на 2023 год.

В Минфине газете уточнили, что речь идет о предельном объеме вложений, в составе которого помимо уже утвержденных сумм учитываются прогнозируемые. Общая сумма 1,6 трлн рублей включает в себя инвестиции в инфраструктурные проекты, в том числе те, которые находятся в стадии проработки, а также в антикризисную поддержку российских компаний.

Замминистра экономики Илья Торосов пояснил "Известиям", что в первом полугодии 2023 года из фонда было направлено всего около 300 млрд рублей на инфраструктурные проекты, развитие и поддержку предприятий. В Минфине подчеркнули, что из них инфраструктурные проекты были профинансированы только на 119 млрд рублей. Так, на инвестиционные проекты в первом полугодии направили примерно пятую часть от прогнозируемых трат, отметила газета.

Торосов разъяснил, что средства были вложены в основном в развитие Центрального транспортного узла, а также в строительство автодороги Казань - Екатеринбург, а именно участка Дюртюли - Ачит. Также средства были направлены на обновление подвижного состава Петербургского метрополитена, наземного транспорта и развитие парка российских авиакомпаний, пишут "Известия".

В Минфине отметили, что с июля по декабрь на инфраструктурные проекты может быть выдано еще до 566 млрд в соответствии с их утвержденными паспортами, пишет газета. При этом, еще не учтены те статьи инвестиций, которые прорабатываются.

"Известия" направили запрос в пресс-службу ЦБ о влиянии расходов из ФНБ на рост цен. В ЦБ ответили, что в базовом сценарии Банк России исходит из уже принятых решений по среднесрочной траектории трат бюджетной системы. Кроме того, там добавили, что прогноз предполагает инфляцию на уровне 5-6,5% в 2023 году.