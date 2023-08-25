Каждый четвертый россиянин высоко оценил свои знания и навыки в сфере финансов

Более 80% опрошенных заинтересованы в получении информации по тем или иным темам финансовой грамотности

МОСКВА, 25 августа. /ТАСС/. Четверть жителей России высоко оценивают свои знания и навыки в области финансов. Такие данные приводятся в исследовании Аналитического центра НАФИ (материалы есть в распоряжении ТАСС).

По данным исследования, каждый четвертый житель России (24%) называет свои знания и навыки в области финансов хорошими или отличными. При этом большинство россиян демонстрируют запрос на повышение своей информированности по отдельным финансовым темам. Большинство россиян (82%) выражают интерес к получению информации по тем или иным темам финансовой грамотности.

Выше всего потребность к новым знаниям у женщин (90% против 82% мужчин), молодежи (89%) и работающих россиян (88%).

В исследовании отмечается, что чаще всего жителям РФ интересно, как вести личный или семейный бюджет (32%) и на что нужно обратить внимание при подписании договоров с финансовыми организациями (30%). Кроме того, каждый четвертый житель страны (25%) хотел бы повысить свою информированность об инвестициях, а каждый пятый о распознавании недобросовестной рекламы (21%) или механизмах защиты своих финансовых прав (17%).

Жители сельской местности значительно чаще говорят о желании научиться вести личный или семейный бюджет (41% против 29% среди жителей городов). Горожанам больше интересны вопросы защиты сбережений (33% против 19%), отношений с финансовыми организациями (33% против 20%), защиты от мошенничества (30% против 23%) и заработка на рынке ценных бумаг - акции, облигации (20% против 13%).

Среди молодых россиян от 18 до 34 лет гораздо выше, чем среди представителей других возрастных групп, желание научиться основам ведения личного и семейного бюджета (46%), получить советы о том, как правильно рассчитать свои возможности и не "увязнуть" в кредитах (35%), а также о том, куда нужно обращаться с жалобой на банк или другую финансовую организацию в случае нарушения прав (21%).

Работающие россияне значительно чаще неработающих интересуются защитой своих сбережений (32%) и инвестициями (29%).

Об опросе

Всероссийский опрос проведен Аналитическим центром НАФИ в августе 2023 г.

В ходе исследования опрошены 1600 человек в возрасте 18 лет и старше во всех федеральных округах России.