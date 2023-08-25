Российский завод химии Grass планирует увеличить производство продукции на 40%

Общий объем выручки компании в 2023 году составил 29 млрд рублей

ВОЛГОГРАД, 25 августа. /ТАСС/. Завод профессиональной, бытовой химии, автохимии и косметики Grass, основное производство которого расположено в Волгоградской области, к 2029 году планирует увеличить производственные объемы на 150 тыс. тонн в год, до 360 тыс. тонн, за счет запуска новых линий. Такие показатели планируется достичь благодаря займу Фонда развития промышленности (ФРП) на сумму 4,2 млрд рублей, сообщил ТАСС генеральный директор предприятия Михаил Грачев.

"В 2023 году Grass получил одобрение займа ФРП на сумму 4,2 млрд рублей по программе "Приоритетные проекты", направленного на увеличение объемов производства, - сказал Грачев. - За счет запуска новых линий благодаря господдержке производственные объемы к 2029 году будут увеличены на 150 тыс. тонн в год, до 360 тыс. тонн".

В 2023 году компания открыла новый завод в Новосибирске, который добавил к основным мощностям производства еще 400 тонн в месяц. Кроме того, на основной производственной площадке в Среднеахтубинском районе Волгоградской области были закуплены и введены в эксплуатацию роботизированные линии в новых цехах, которые обеспечат выпуск в 2023 году 200 тыс. готовой продукции.

К 2024 году планируется переоборудование всех линий, автоматизация с применением высокотехнологичных промышленных и коллаборативных безопасных роботов. Помимо этого, предприятие начало строить новый автоматизированный склад в Волгоградской области, площадь первой очереди которого составит 35 тыс. кв. м. А в 2024 году Grass запустит в волгоградском регионе новую производственную площадку на 18 тыс. кв. м.

"Раньше мы "сидели" на европейской химии, считая, что это один из наилучших вариантов, но современные реалии показали, что другие страны не стояли на месте в разработках и улучшении качества поставляемого сырья", - добавил собеседник агентства, отметив, что после того, как у компании возникли трудности с закупкой сырья у европейских поставщиков, были найдены качественные аналоги из Китая, Ирана, Турции, Индии.

Он отметил, что общий объем выручки компании в 2023 году увеличится на 62% по отношению к 2022 году - до 29 млрд рублей, а в 2024 году планируется прирост еще на 45%, до 43 млрд рублей.

О компании

Компания Grass - это бюджетообразующее предприятие Среднеахтубинского района Волгоградской области. Завод является одним из крупнейших в стране производителем автохимии, автокосметики, моющих средств для клининга, бытовой химии и косметики. Предприятия было создано в 2003 году. Продукция компании представлена в каждом регионе России и в 41 стране, идет работа по расширению географии продажи продукции в страны Персидского залива, Ближнего Востока и Африки. Штат компании составляет почти 2,4 тыс. сотрудников.