Во Владивостоке заявили, что из-за непогоды не планируют перенос ВЭФ

В мэрии уточнили, что подготовка к форуму идет по утвержденной дорожной карте

ВЛАДИВОСТОК, 25 августа. /ТАСС/. Ливни, обрушившиеся на Владивосток, не повлияли на сроки проведения Восточного экономического форума (ВЭФ), планов по переносу форума нет, сообщили ТАСС в пресс-службе правительства Приморья.

"Пока нет", - сообщили в пресс-службе, отвечая на вопрос ТАСС о том, есть ли планы по переносу форума из-за дождей во Владивостоке.

В пресс-службе городской администрации ТАСС уточнили, что подготовка к форуму ведется по утвержденной дорожной карте.

В середине июля пресс-служба мэрии сообщала, что в рамках подготовки к форуму ведется работа в части благоустройства гостевого маршрута: мероприятия по озеленению, установке вазонов, поддержанию санитарного состояния дорог и тротуаров, а также другие мероприятия эстетического характера, которые входят в перечень ежегодных плановых работ. Также началась подготовка Университетской набережной, где будут расположены улица Дальнего Востока и павильон Приморского края. Здесь традиционно ведутся работы по восстановлению дорожной инфраструктуры на центральных маршрутах Владивостока, а также инженерной инфраструктуры.

На Владивосток на этой неделе обрушилось сразу два ливня. Первый дождь прошел 23 августа, он подтопил низменные участки города, в том числе, в историческом центре дальневосточной столицы. В связи с большим количеством осадков Приморскому водоканалу пришлось провести контролируемый сброс воды с Богатинского водохранилища, из берегов вышла река Богатая, а часть приусадебных участков оказалась подтоплена.

В пятницу на город вновь обрушилась непогода, дождь начался рано утром и, согласно прогнозу, будет идти весь день, сопровождаемый ветром, порывы которого могут достигать 20 м/с. Из-за подтопления участка путей остановлена единственная трамвайная линия в городе. Мэрия просит жителей по возможности отказаться от поездок на личном транспорте. На сетях ливневой канализации подняты решетки для обеспечения более быстрого спуска воды.

ВЭФ состоится во Владивостоке 10-13 сентября 2023 года под лозунгом "На пути к сотрудничеству, миру и процветанию". Повестка будет сфокусирована на вопросах сотрудничества с дружественными странами, вывозе российской продукции на рынки этих государств, интеграции платежных инфраструктур, конкуренции за инвестиции и человеческий капитал, технологическом развитии.