Норвегия пообещала $140 млн на поддержку украинской энергетики

По данным Минэнерго Украины, деньги направят на ремонт и техническое обслуживание критической электроэнергетической инфраструктуры и аварийное электроснабжение в районах, пострадавших от боевых действий

МОСКВА, 25 августа. /ТАСС/. Украина получит от Норвегии помощь в размере 1,5 млрд норвежских крон (примерно $140 млн) на закупку газа и ремонт энергетического оборудования. Об этом сообщила пресс-служба украинского Минэнерго по итогам встречи в Киеве главы ведомства Германа Галущенко с премьер-министром Норвегии Йонасом Гаром Стёре.

"Йонас Гар Стёре сообщил, что правительство Норвегии выделяет 1,5 млрд норвежских крон для обеспечения импорта газа и электроэнергии на Украину через Европейский банк реконструкции и развития, - отмечается на странице Минэнерго в Facebook (запрещен в России, принадлежит корпорации Meta, признанной в РФ экстремистской). - Средства будут направлены на ремонт и техническое обслуживание критической электроэнергетической инфраструктуры и аварийное электроснабжение в районах, пострадавших от боевых действий, а также на закупку газа для аварийного хранения".

В ноябре прошлого года Норвегия уже выделяла Украине порядка $195 млн на закупку газа в зимний период, а всего в Осло обещали выделить на "самооборону и восстановление" Украины около €1 млрд в 2022-2023 годах.