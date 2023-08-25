Росатом определил пять перспективных площадок под строительство малых АЭС в Арктике

Они расположены на Чукотке, в Якутии и Красноярском крае

НОВОСИБИРСК, 25 августа. /ТАСС/. Госкорпорация "Росатом" подобрала пять наиболее перспективных площадок на Чукотке, в Якутии и Красноярском крае для строительства атомных станций малой мощности в Арктике. Об этом сообщил ТАСС советник по науке АО "Русатом Оверсиз" (входит в Росатом) Семен Мушер в кулуарах форума "Технопром".

Весной Росатом получил лицензию на размещение первой в современной истории России наземной атомной станции малой мощности (АСММ) в Усть-Янском улусе Республики Саха (Якутия). Ее ввод в эксплуатацию запланирован на 2028 год.

"Решение атомных станций - оно для Арктики. Если мы хотим ее развивать, надо ставить там малые станции. С руководителями этих регионов мы создали совместную рабочую группу. Было письмо от первого зама нашего гендиректора губернаторам, чтобы мы вместе с ними выбирали места. И [мы] выбрали регионы: Красноярский край, Якутия, Чукотка. Всего пять точек", - сказал собеседник агентства.

Согласно докладу Мушера, на Чукотке это золотоносное месторождение Совинное в Иультинском районе, в Якутии это комплексное месторождение Агылкинское в Томпонском районе и поселок городского типа Батагай в Верхоянском районе. Еще два перспективных места для размещения малых атомных станций находятся в Красноярском крае. Это поселок городского типа Байкит в Эвенкийском районе и месторождение "Остров Большевик" на архипелаге Северная земля. Представитель "Русатом Оверсиз" уточнил, что эти населенные пункты в Арктике выбирались с учетом интересов населения, которое там проживает, заинтересованности местной администрации и промышленных предприятий, расположенных поблизости.

"Туда мы хотим поставить реакторные установки "Шельф", у которых один модуль на 10 МВт. [Строительство одной станции занимает] четыре года от момента получения лицензии. Как и со всеми объектами, ее [атомную станцию - прим. ТАСС] нужно спроектировать, потом получить разрешение Ростехнадзора, так как это наземная станция. После этого - четыре года, потому что это суровые места. Где-то в более мягких [природных условиях]смогли бы и года за три построить", - пояснил собеседник агентства.

X Международный форум технологического развития "Технопром" проходит в Новосибирске с 22 по 25 августа. Форум проводится при финансовой поддержке Минобрнауки России в рамках федерального проекта "Популяризация науки и технологий" и правительства Новосибирской области. Агентство ТАСС выступает генеральным информационным партнером мероприятия.