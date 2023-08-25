На благоустройство дальневосточных городов в 2023 году направят 10 млрд рублей

Деньги выделили на 82 проекта, которые победили в конкурсе Минстроя РФ

ХАБАРОВСК, 25 августа. /ТАСС/. Города Дальнего Востока получат 10 млрд рублей на свои проекты благоустройства, которые победили в конкурсе Минстроя РФ в 2023 году. Об этом сообщил директор департамента социального развития Дальнего Востока и Арктики Министерства РФ по развитию Дальнего Востока и Арктики Григорий Смоляк.

"Дальневосточный конкурс благоустройства городов. Всероссийский конкурс, дальневосточный сегмент. <...> В этом году мы провели уже два конкурса. 10 млрд рублей выделено, 82 проекта за год фактически", - сказал Смоляк на сессии "Дальневосточные ворота России: как преобразить облик городов" во время II Всероссийского туристического форума "Открой Дальний Восток".

Эта сумма, уточнил директор департамента, вдвое превышает ту, которая выделялась дальневосточным регионам за предыдущие пять лет участия в этом министерском конкурсе. Он добавил, что проекты были "вяленькие", за все годы победило всего 43 проекта по 50-100 млн рублей каждый.

II Всероссийский туристический форум "Открой Дальний Восток" проходит в Хабаровске с 23 по 26 августа. В рамках деловой части представители федеральных и региональных органов власти, туроператоры, рестораторы и отельеры обсуждают значимые для индустрии путешествий и гостеприимства вопросы.