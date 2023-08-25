25 августа, 03:42
Арктика

На благоустройство дальневосточных городов в 2023 году направят 10 млрд рублей

Деньги выделили на 82 проекта, которые победили в конкурсе Минстроя РФ

ХАБАРОВСК, 25 августа. /ТАСС/. Города Дальнего Востока получат 10 млрд рублей на свои проекты благоустройства, которые победили в конкурсе Минстроя РФ в 2023 году. Об этом сообщил директор департамента социального развития Дальнего Востока и Арктики Министерства РФ по развитию Дальнего Востока и Арктики Григорий Смоляк.

"Дальневосточный конкурс благоустройства городов. Всероссийский конкурс, дальневосточный сегмент. <...> В этом году мы провели уже два конкурса. 10 млрд рублей выделено, 82 проекта за год фактически", - сказал Смоляк на сессии "Дальневосточные ворота России: как преобразить облик городов" во время II Всероссийского туристического форума "Открой Дальний Восток".

Эта сумма, уточнил директор департамента, вдвое превышает ту, которая выделялась дальневосточным регионам за предыдущие пять лет участия в этом министерском конкурсе. Он добавил, что проекты были "вяленькие", за все годы победило всего 43 проекта по 50-100 млн рублей каждый.

II Всероссийский туристический форум "Открой Дальний Восток" проходит в Хабаровске с 23 по 26 августа. В рамках деловой части представители федеральных и региональных органов власти, туроператоры, рестораторы и отельеры обсуждают значимые для индустрии путешествий и гостеприимства вопросы. 

Теги:
РоссияДальний Восток
© Информационное агентство ТАСС
Свидетельство о регистрации СМИ №03247 выдано 02 апреля 1999 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати.
Отдельные публикации могут содержать информацию,
не предназначенную для пользователей до 16 лет.
Об агентстве
Пресс-центр
Карьера
Рекламные продукты
Правила цитирования
Контактная информация