На Украине переименовали бренд "Простоквашино"

Изменения приурочили к отмечавшемуся накануне Дню независимости Украины

МОСКВА, 25 августа. /ТАСС/. Украинское подразделение французской компании Danone объявило о переименовании бренда молочной продукции "Простоквашино" и приурочило это к отмечавшемуся накануне Дню независимости Украины.

"День независимости - это праздник, символизирующий самое ценное. <...> Поэтому символично, что сегодня мы объявляем эту особую новость. Мы переворачиваем страницу "Простоквашино", чтобы открыть путь для нового украинского бренда "ПростоНаше", - говорится в сообщении на странице украинского подразделения компании в Facebook (запрещен в России, принадлежит корпорации Meta, признанной в РФ экстремистской).

Под постом компания выложила фото нового логотипа. Он сохранил сине-белую гамму с узнаваемыми полосками, но изображение персонажа серии советских мультфильмов по сценарию Эдуарда Успенского кота Матроскина заменено силуэтом карты Украины с луговыми травами.

Украина отмечает День независимости 24 августа. В этот день в 1991 году депутаты тогда еще Верховного Совета Украинской ССР приняли "Акт провозглашения независимости Украины". С 1992 года 24 августа на Украине День независимости стали отмечать как государственный праздник, он стал выходным. В этот раз массовые праздничные мероприятия в стране были отменены, а сам день считался рабочим, так как в стране действует военное положение.

На Украине с 2015 года началась так называемая кампания по декоммунизации, которая выразилась в переименовании улиц и борьбе с советскими памятниками. С 2022 года эта тенденция приобрела характер борьбы со всем, что напоминает о России.