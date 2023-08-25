25 августа, 06:15

Эксперт заявила, что доля незаконного оборота детской продукции в РФ составляет около 30%

Чаще всего подделывают игры и игрушки, включая ростовые куклы, одежду и текстиль, канцелярию и товары для творчества, отметила президент Ассоциации предприятий индустрии детских товаров Антонина Цицулина

МОСКВА, 25 августа. /ТАСС/. Доля незаконного оборота детской продукции в России составляет порядка 30%, тогда как еще три года назад не превышала 25%, сообщила в интервью ТАСС президент Ассоциации предприятий индустрии детских товаров (АИДТ) Антонина Цицулина.

"По экспертным оценкам АИДТ, доля незаконного оборота продукции для детей в России составляет порядка 30%. При этом в 2020 году эта доля не превышала 25%. Самые распространенные проблемы - нарушения требований по подтверждению безопасности продукции", - сказала Цицулина.

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Кроме того, распространены проблемы, связанные с интеллектуальной собственностью - оборот продукции с незаконным использованием анимационных образов. По данным экспертов АИДТ, доля контрафакта в сегменте детских товаров с использованием анимационных образов превышает 40%, тогда как в 2012 году ее доля была примерно 30%.

"Среди наиболее часто подделываемых товарных категорий - игры и игрушки, включая ростовые куклы, одежда и текстиль, канцелярия и товары для творчества. Подчеркну, что проблема с оборотом лицензионной продукции стоит сейчас очень остро, и бизнес рассчитывает на принятие конкретных мер для защиты добросовестных участников рынка", - отметила президент ассоциации.

Отвечая на вопрос, как изменились взаимоотношения с зарубежными правообладателями в отношении игрушек и брендовых товаров, которые продаются в России, Цицулина сказала, что взаимоотношения практически прекратились.

Президент АИДТ также затронула тему параллельного импорта детских товаров в РФ. "Мы договорились с Минпромторгом, что все категории товаров, которые будут производиться в России отечественными компаниями в достаточном количестве, будут исключаться из перечня", - сообщила она. 

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