Мошенники начали предлагать высокие ставки по вкладам с кешбэком от "Госуслуг" и ЦБ

Как выяснили специалисты банка ВТБ, клиенту банка поступает звонок с неизвестного номера, человек представляется сотрудником "Госуслуг" и убеждает собеседника инвестировать свои средства, чтобы увеличить доходность накоплений

МОСКВА, 25 августа. /ТАСС/. Мошенники на фоне повышения ключевой ставки Банка России стали обзванивать граждан с предложениями разместить накопления якобы на вкладах с повышенной доходностью и кешбэком от Госуслуг и ЦБ РФ, выяснили специалисты банка ВТБ.

"Сценарий выглядит следующим образом: клиенту банка поступает звонок с неизвестного номера, человек представляется сотрудником "Госуслуг" и убеждает собеседника инвестировать свои средства, чтобы увеличить доходность накоплений. Для дополнительной аргументации мошенник сообщает о повышении ставок в российских банках, предлагает убедиться в этом "лично в Центробанке" и соединяет якобы с сотрудником регулятора. Лжесотрудники обещают разместить средства на "безопасном" счете и даже предоставить кешбэк с накоплений", - отмечается в сообщении пресс-службы ВТБ.

Также злоумышленники просят потенциальную жертву пройти проверку персональных данных, после чего - сообщить коды из СМС, логины или пароли для входа в учетную запись банковского приложения. Получив доступ к счету клиента, мошенники выводят деньги и перестают выходить на связь, указали в ВТБ.

"Новая схема относится к так называемой "социальной инженерии", когда обманным путем мошенники провоцируют банковских клиентов самостоятельно выдать свои важные персональные данные или сразу перевести деньги на счет злоумышленников", - прокомментировал новую схему старший вице-президент ВТБ, руководитель департамента цифрового бизнеса Никита Чугунов.

По его словам, отличие от других схем состоит в том, что злоумышленники начали представляться сотрудниками сразу двух известных государственных структур и использовать популярную новость о росте ставок по вкладам в крупнейших банках.

"Сочетание этих факторов не вызывает подозрения у обычных людей - предложение кажется знакомым и заманчивым. На самом деле ни "Госуслуги", ни Центробанк никогда не будут звонить вам и предлагать разместить деньги, да еще и на "безопасном" счете с кешбэком. Сразу прерывайте такой диалог и сообщайте о звонке в свой банк, чтобы избежать финансовых проблем", - добавил он.