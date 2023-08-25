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Саммит БРИКС - 2023

СМИ: саммит БРИКС в ЮАР подготовил почву для новой валютной эпохи

По мнению обозревателей газеты China Daily, объединение, в отличие от США, делает акцент на сотрудничестве, продвигая новую стратегию "в условиях ограничений, диктуемых единственной доминирующей валютой"

ПЕКИН, 25 августа. /ТАСС/. Саммит БРИКС в Южно-Африканской Республике создал хорошие предпосылки для новой эпохи в развитии международных валютных отношений. Такую точку зрения высказывают обозреватели газеты China Daily.

"Саммит БРИКС подготовил почву для новой валютной эпохи, - говорится в статье издания. - Стремление к формированию более толерантного и равноправного экономического ландшафта свидетельствует, что страны с формирующейся рыночной экономикой придерживаются общих взглядов".

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В материале отмечается, что Вашингтон обозначил американский доллар в качестве международной резервной валюты, которая стала "оружием, применяемым [Соединенными Штатами] в отношении активов других стран и даже частной собственности". Авторы напоминают, что, в отличие от США, БРИКС делает акцент на сотрудничестве, продвигая новую стратегию "в условиях ограничений, диктуемых единственной доминирующей валютой".

"Поскольку БРИКС приглашает новые страны вступить в объединение, улучшаются перспективы как в плане финансовых возможностей, так и ускоренной дедолларизации, - уточняется в статье. - Даже несмотря на то, что вызовы продолжат существовать, готовность к изменениям и укреплению финансовой самостоятельности [стран БРИКС] остается непоколебимой".

Авторы подчеркивают, что для мира наступил "переломный момент, который может переопределить глобальный финансовый порядок и движение к более сбалансированному и процветающему будущему".

В БРИКС входят Бразилия, Россия, Индия, Китай и ЮАР. Саммит объединения проходил с 22 по 24 августа в ЮАР. Президент России Владимир Путин принял участие в этом мероприятии по видеосвязи, очно российскую сторону на нем представлял министр иностранных дел Сергей Лавров. В четверг по итогам саммита была принята Йоханнесбургская декларация. Объединение пополнилось шестью новыми членами: с 2024 года к нему присоединятся Аргентина, Египет, Иран, ОАЭ, Саудовская Аравия и Эфиопия.

  

Теги:
ЮАРКитайСаммит БРИКС - 2023
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