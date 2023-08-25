Минэнерго спрогнозировало рост морской перевалки угля

По данным ведомства, к 2030 году мощности в России достигнут 308,5 млн т

МОСКВА, 25 августа. /ТАСС/. Россия не планирует отказываться от перевалки угля в западных портах, морская перевалка угля будет расти и к 2030 году мощности в России составят 308,5 млн тонн, сообщил заместитель министра энергетики РФ Сергей Мочальников в интервью порталу "ИнфоТЭК".

"Что касается западных портов - об отказе от перевалки угля в них не может идти и речи. Через эти порты идет отгрузка потребителям как Африки и Ближнего Востока, так и в страны АТР (Азиатско-Тихоокеанского региона - прим.ТАСС), а также Атлантики", - сказал он.

По словам Мочальникова, угольные компании благодаря имеющимся мощностям угольных терминалов западных портов постепенно адаптируются к условиям эмбарго на российский уголь и ограничений на Восточном полигоне - экспорт в страны АТР продолжает расти.

"С учетом развития ряда проектов по добыче угля, например, на Эльгинском месторождении, морская перевалка угля будет расти. В ближайшие несколько лет перевалочные мощности вырастут еще за счет ввода в эксплуатацию портов Лавна, Суходол и др. <....> К 2030 году мощности по перевалке угля составят 308,5 млн тонн", - сказал замминистра.

Мочальников отметил, что к 2025 году мощности крупнейших специализированных угольных и неспециализированных морских портов Приморского края и Ванино-Совгаванского узла составят 213 млн тонн, что значительно превышают пропускную способность целевых параметров Восточного полигона. Однако, по его словам, II этап проекта развития Восточного полигона обеспечит прирост пропускной и провозной способности до 180 млн тонн в 2024 году.

"Однозначно можно утверждать, что добыча, что экспорт к концу десятилетия не будут снижаться, а спрос уже сегодня превышает 200 млн тонн", - подчеркнул замминистра.