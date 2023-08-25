Группа "М.Видео-Эльдорадо" в I полугодии увеличила убыток на 24%

Он составил 4,6 млрд рублей

МОСКВА, 25 августа. /ТАСС/. Группа "М.Видео-Эльдорадо", которая объединяет две ведущие российские сети бытовой техники и электроники, в первом полугодии 2023 года увеличила чистый убыток по МСФО на 23,9% по сравнению с показателем за аналогичный период прошлого года - до 4,644 млрд рубля (по стандарту МСФО 17), говорится в сообщении компании.

Показатель EBITDA увеличился на 5,8% и составил 7,406 млрд рубля. Общие продажи (GMV) группы за шесть месяцев составили 219 млрд рублей (с НДС), снизившись на 16,5% в годовом выражении. Выручка группы уменьшилась на 18,1% - до 179,204 млрд рубля. Рентабельность по EBITDA составила 4,1% против 3,2% в первом полугодии прошлого года.

Общие онлайн-продажи в первом полугодии 2023 года возросли на 3,7 п.п., до 71% от GMV, и достигли 155,4 млрд рублей (с НДС). Во втором квартале GMV "М.Видео-Эльдорадо" увеличился на 26,4% в годовом выражении и достиг 107,5 млрд рублей. Выручка во втором квартале повысилась на 21%, рост EBITDA превысил 80%.

Компания указывает, что снижение GMV в первом полугодии произошло "на фоне беспрецедентного роста продаж в феврале - марте 2022 года, сформировавшего в целом высокую базу первой половины 2022 года". В свою очередь, рост чистого убытка произошел на фоне роста финансовых расходов и расходов на амортизацию. "Высокий уровень расходов на амортизацию обусловлен существенным объемом инвестиций в инфраструктуру и IT в прошедшие периоды", - поясняется в сообщении.

В 2022-2023 годах размер инвестиций был нормализован - это должно обеспечить снижение амортизационных отчислений в среднесрочной перспективе. В целом в первом полугодии ретейлер продолжил реализацию программы снижения затрат за счет повышения операционной эффективности. В результате экономия сопоставимых коммерческих, общехозяйственных и административных расходов без учета амортизации составила порядка 6 млрд рублей.

Согласно презентации компании, чистый долг на 30 июня 2023 года составил 83,4 млрд рублей, увеличившись с 67,9 млрд рублей на конец июня прошлого года. Отношение чистого долга к EBITDA составило 5,3x против 3,9x годом ранее. "Изменение чистого долга обусловлено активными инвестициями в оборотный капитал для развития импортных операций, а также изменением товарного микса и структуры поставщиков", - указывается в презентации.

Комментарии менеджмента

Главный исполнительный директор "М.Видео-Эльдорадо" Сергей Ли, слова которого приводятся в сообщении, отметил, что компания во втором квартале вернулась к положительной динамике оборота по сравнению с прошлыми периодами. Это произошло на фоне стабилизации ситуации с ассортиментом и развития импорта, кредитных предложений и сервисной поддержки покупателей.

"Позитивный тренд второго квартала отражает наши возможности и потенциал для дальнейшего улучшения показателей и укрепления рыночных позиций с учетом постепенной нормализации покупательской активности", - добавил Ли.

В свою очередь, заместитель гендиректора по финансам компании Анна Гарманова указала, что группа видит для себя возможности по дальнейшему совершенствованию процессов и возвращению к диапазону маржинальности по EBITDA 4-5% в обозримом будущем.

Группа "М.Видео-Эльдорадо" - один из крупнейших российских ретейлеров бытовой техники и электроники, объединяет бренды "М.Видео" и "Эльдорадо". Компания управляет сетью из более 1 200 магазинов в 370 городах России, а также развивает собственный маркетплейс техники и электроники.