В ВЭБ.РФ спрогнозировали сокращение оттока капитала в 2023 году почти в 2,5 раза

Как сообщил главный экономист госкорпорации Андрей Клепач, он составит порядка $90 млрд

БАРНАУЛ, 25 августа. /ТАСС/. Отток капитала из России по итогам 2023 года прогнозируется на уровне $90 млрд, что почти в 2,5 раза меньше уровня прошлого года в $217 млрд. Об этом на форуме "Зерно Сибири" сообщил главный экономист ВЭБ.РФ Андрей Клепач.

"Отток капитала есть. Наша оценка - где-то порядка $90 млрд уйдет из страны за этот год. Это меньше, чем в прошлом году, - $217 [млрд] ушло", - сообщил он.

По его словам, часть средств, получаемых от экспорта, размещается за рубежом.

25 августа в Барнауле проходит второй экспертный форум "Зерно Сибири", в котором участвуют представители российских регионов и Казахстана. Форум организован при поддержке правительства Алтайского края.