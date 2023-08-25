Урожай зерновых культур в Алтайском крае снизится на 10,2% в 2023 году из-за засухи

В 2022 году урожай зерновых и зернобобовых культур составил 5,4 млн тонн

БАРНАУЛ, 25 августа. /ТАСС/. Урожай зерновых культур в Алтайском крае ожидается в объеме 4,9 млн тонн в 2023 году, что на 10,2% меньше, чем годом ранее. Об этом сообщил министр сельского хозяйства региона Сергей Межин в рамках форума "Зерно Сибири".

В 2022 году урожай зерновых и зернобобовых культур составил 5,4 млн тонн, в 2021 - 5,9 млн тонн.

"Если прошлые два года, по сути, рекордны по зерновым - по 6 млн тонн, то в этот год мы оцениваем, что в пределах, наверное, 4,9-5 млн тонн", - сообщил он, отметив, что уборка урожая будет сложная.

По его словам, более чем одна третья южной части Алтайского края претерпела серьезную засуху. Также снижение уровня осадков наблюдалось и в центральной части региона. Ранее пресс-служба правительства региона сообщала, что на территории края введен режим ЧС в связи с затяжной засухой.

"При этом те полуторанедельные дожди, когда у нас выпало практически в некоторых районах по две нормы [осадков], будет осложнять [уборку] опережающими темпами развитие сорняков", - сказал он.

По словам Межина, в некоторых районах придется увеличивать применение диссекции (процесс искусственного высушивания культур на полях до степени спелости, пригодной для обмолота), а также применять методы раздельной уборки. Министр сельского хозяйства края также сообщил, что в целом уборка урожая составляет на данный момент 11% от общих посевных площадей, которые в 2023 году остались на уровне прошлого года - 5,4 млн га.