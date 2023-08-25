Объем пользовательских данных в "Облаке Mail.ru" за 10 лет вырос в 32 раза

За год пользователи сервиса в общей сложности загрузили более 30 млрд файлов, сообщили в VK

МОСКВА, 25 августа. /ТАСС/. Объем пользовательских данных в сервисе "Облако Mail.ru", являющимся частью холдинга VK, за 10 лет увеличился в 32 раза. Об этом сообщили журналистам в пресс-службе VK по случаю десятилетия сервиса.

"По итогам первых двух лет после запуска объем данных пользователей "Облака" составлял 18,9 петабайт данных [1 петабайт эквивалентен 1 млн гб], в то время как в 2023 году общий объем хранилища - более 600 петабайт данных. Рост этого показателя на середину текущего года - более чем в 32 раза", - сообщили в пресс-службе.

За год пользователи сервиса в общей сложности загрузили более 30 млрд файлов, подчеркнули в пресс-службе, добавив, что одной из самых популярных категорий фотографий являются кадры с кошками и собаками.

Данные пользователей хранятся в пяти дата-центрах Москвы, отметили в пресс-службе. Расширение хранилища происходит раз в квартал с ориентиром на динамику увеличения занимаемого места.