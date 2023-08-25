Российский рынок акций открылся ростом ведущих индексов

По данным на 10:15 мск, индекс Мосбиржи поднимался на 0,48%, индекс РТС - на 0,45%

МОСКВА, 25 августа. /ТАСС/. Российский рынок акций в начале основной сессии на Московской бирже демонстрирует рост основных индексов, свидетельствуют данные торгов.

По данным биржи на 10:15 мск, индекс Мосбиржи поднимался на 0,48%, до 3 152,32 пункта, долларовый индекс РТС - на 0,45%, до 1 048,23 пункта.

На открытии торгов индекс Мосбиржи находился на уровне 3 150,03 пункта (+0,4%), а долларовый индекс РТС поднимался на 0,3%, до 1 046,62 пункта.

Курс доллара на Мосбирже снижался на 0,12% - до 94,75 рубля, евро - на 0,4%, до 102,24 рубля. Курс юаня составлял 12,98 рубля (+0,06%), свидетельствуют данные торгов на 10:15 мск.