В Армении отметили рост торговли с Россией на 70% за семь месяцев 2023 года

Показатель достиг $3,7 млрд, сообщил министр экономики республики Ваган Керобян

ЕРЕВАН, 25 августа. /ТАСС/. Товарооборот между Арменией и Россией за семь месяцев 2023 года составил $3,7 млрд, что на 70% больше показателя за аналогичный период в 2022 году. Об этом в ходе завтрака с представителями деловых кругов двух стран заявил министр экономики республики Ваган Керобян.

"За первые семь месяцев товарооборот составляет $3,7 млрд, $2 млрд - это экспорт из Армении, $1,7 млрд составил экспорт из России. Это на 70% больше, чем в прошлом году, а в прошлом году у нас был удвоенный товарооборот по отношению к 2021 году", - сказал он.

Ожидается, что рост товарооборота продолжится, так как в середине июня значительно расширены пропускные возможности пункта пропуска "Верхний Ларс" в Грузии, через который транзитом идет торговый маршрут.