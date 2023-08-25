Эксперт: рост влияния БРИКС приведет к отказу от доллара в торговле крупнейших экономик

По мнению старшего научного сотрудника южноафриканского IGD Сануша Найду, от этого также выиграет Иран

ПРЕТОРИЯ, 25 августа. /ТАСС/. Усиление влияния БРИКС за счет вступления новых стран приведет к отказу от доллара в торговле между крупнейшими экономиками мира, от этого также выиграет Иран. Такое мнение высказал старший научный сотрудник южноафриканского Института глобального диалога (IGD) Сануша Найду в интервью телеканалу Al Jazeera.

"Через несколько лет две трети крупнейших экономик мира начнут торговать друг с другом в рамках блока [БРИКС] без доллара США", - отметил он, комментируя заинтересованность нескольких десятков стран в присоединении к БРИКС. По словам эксперта, отказ от доллара в торговле между участниками объединения, число которых может со временем вырасти, будет "поводом для беспокойства" западных стран.

Найду отдельно отметил значение вступления Ирана в БРИКС, который "извлечет большую пользу" из перспективы дедолларизации международной торговли. По мнению эксперта, это послужит "мощным сигналом" для G7 и США в частности о том, что Тегеран не изолирован на международной арене, как того хотели бы в Вашингтоне.

Выступая на заседании саммита БРИКС, президент исламской республики Эбрахим Раиси заявил, что Иран поддерживает усилия БРИКС по замещению доллара в международных расчетах.