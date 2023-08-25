Цена покупки бизнеса голландской компании составила €1 за 100% акций

МОСКВА, 25 августа. /ТАСС/. Голландский пивоваренный концерн Heineken завершил сделку по продаже своих активов в России группе "Арнест", цена покупки бизнеса Heineken Россия составляет €1 за 100% акций, сообщила компания.

"Heineken N.V. объявляет о завершении сделки по продаже своих активов в России группе "Арнест". Сделка получила все необходимые одобрения и завершает процесс выхода Heineken из России, начатый в марте 2022 года. Сделка повлечет за собой ожидаемый общий совокупный убыток в размере €300 млн. Цена покупки бизнеса Heineken Россия составляет €1 за 100% акций", - говорится в сообщении.

Как уточняется в сообщении компании, все оставшиеся активы, включая семь пивоваренных заводов в России, перейдут к новым владельцам. Кроме того, группа "Арнест" взяла на себя ответственность за 1 800 сотрудников Heineken в России, предоставив гарантии занятости на ближайшие три года. При этом права обратного выкупа сделкой не предусмотрено.

По данным компании, в результате выхода Heineken из России общие разовые убытки компании, не связанные с движением денежных средств, составят около €300 млн, включая убытки по накопленной курсовой разнице, относящиеся к России, которые в настоящий момент отражены в капитале. "Сделка окажет крайне незначительное влияние на разводненную прибыль на акцию (beia), а прогноз Heineken на 2023 год не изменится с момента продажи", - добавляется в сообщении компании.

"Мы завершили наш выход из России, несмотря на все возможные сложности, с которыми сталкиваются крупные производственные компании при выходе с российского рынка. И хотя сделка заняла гораздо больше времени, чем мы рассчитывали, тем не менее она обеспечивает существующий уровень благосостояния наших сотрудников и позволяет нам ответственно покинуть страну", - прокомментировал генеральный директор и председатель правления Heineken Дольф ван ден Бринк, чьи слова приводятся в сообщении.

О прекращении производства бренда Amstel

Heineken после завершения сделки по продаже своих активов в России в течение полугода прекратит производство в стране продукции под брендом Amstel.

"Помимо бренда Heineken, выведенного из России в 2022 году, в течение шести месяцев будет прекращено производство бренда Amstel", - отмечается в сообщении.

Как отметили в Heineken, никакие другие международные бренды компании не будут лицензированы в России. Исключение составит трехлетняя лицензия для нескольких региональных иностранных брендов, которые необходимы для обеспечения непрерывности бизнеса и одобрения сделки. Heineken не будет оказывать поддержку брендам и не будет получать никаких доходов, роялти или дивидендов из России.

Об уходе из России

Heineken заявила об уходе с российского рынка 28 марта 2022 года. Ранее в этом году Heineken подвергся резкой критике в Нидерландах за то, что обещал покинуть российский рынок, а вместо этого концерн запустил несколько новых продуктов. В самой компании ответили, что намерение уйти с рынка РФ остается в силе, а запуск новых продуктов был необходим в целях повышения привлекательности бизнеса для потенциальных покупателей.