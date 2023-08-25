Кабмин одобрил стратегию развития обрабатывающей промышленности до 2030 года

Главе Минпромторга Денису Мантурову, зампреду правительства Дмитрию Чернышенко и министру финансов Антону Силуанову поручили предоставить предложения по источникам финансирования федерального проекта "Развитие производства средств производства"

МОСКВА, 25 августа. /ТАСС/. Кабмин в целом одобрил сводную стратегию развития обрабатывающей промышленности РФ до 2030 года и на период до 2035 года. Об этом говорится в перечне решений, принятых на заседании правительства РФ.

"Одобрить в основном сводную стратегию развития обрабатывающей промышленности Российской Федерации до 2030 года и на период до 2035 года", - говорится на сайте кабмина.

Вице-премьеру - главе Минпромторга РФ Денису Мантурову, зампреду правительства Дмитрию Чернышенко и министру финансов РФ Антону Силуанову дополнительно поручено проработать и до утверждения стратегии в срок до 1 сентября предоставить в правительство предложения по источникам финансирования федерального проекта "Развитие производства средств производства" на период до 2030 года.

Ранее премьер-министр РФ Михаил Мишустин поручил уделить особое внимание финансированию федерального проекта "Развитие производства средств производства", в том числе в части станкоинструментальной отрасли.