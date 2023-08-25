ФАС изучает жалобы абонентов на введение платы за раздачу интернета с телефонов

Служба направила операторам связи запросы с целью установить все обстоятельства и детали

МОСКВА, 25 августа. /ТАСС/. Федеральная антимонопольная служба (ФАС) РФ изучает жалобы абонентов сотовых операторов на введение операторами платы за раздачу интернета со смартфонов. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе ведомства.

В ФАС России, отметили в пресс-службе, поступают жалобы абонентов на введение операторами связи платы за раздачу интернета с мобильного устройства. "Служба направила операторам связи запросы с целью установить все обстоятельства и детали. В настоящее время служба анализирует информацию, полученную от операторов связи, на основании которой в случае выявления нарушений антимонопольного законодательства примет меры реагирования", - добавили в антимонопольной ведомстве.

В настоящее время, оплата за услугу раздачи интернета на некоторых тарифах применяется у операторов "Билайн", МТС, Tele2 и "Мегафон".