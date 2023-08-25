В Росатоме импортозаместили ПО для автоматического контроля за станциями ветрогенерации

Заместитель генерального директора по развитию технического и нормативного регулирования ВЭС компании Виктор Свистунов сообщил о проведении работ по импортозамещению производства лопастей и редкоземельных магнитов

НОВОСИБИРСК, 25 августа. /ТАСС/. АО "Новавинд" (ветроэнергетический дивизион Росатома) разработало импортозамещающее программное обеспечение для автоматического контроля за ветряными электростанциями (ВЭС). Об этом сообщил на форуме "Технопром" заместитель генерального директора по развитию технического и нормативного регулирования ВЭС компании Виктор Свистунов.

"Более эффективная интеграция возобновляемых источников энергии - это система управления и контроля. Это как раз один из кейсов успешного импортозамещения. Система управления и контроля ветрогенерическими установками компании "Новавинд" полностью импортозамещена. Это отечественное программное обеспечение, отечественный контроллер. Они управляются самостоятельно в автоматическим режиме", - сказал Свистунов.

На пресс-конференции в пресс-центре ТАСС Свистунов сообщил журналистам, что Росатомом в настоящее время ведется работа по импортозамещению еще в двух областях, связанных с ветрогенерацией - это производство лопастей и редкоземельных магнитов. "Госкорпорация "Росатом" в лице ее дивизона - компании "Юматекс" - взяли на себя обязательство по созданию производства лопастей впервые в России. "Новавинд" будет основным заказчиком. Будет построен завод, и мы освоим этот ключевой критически важный компонент. <...> Задачу производства редкоземельных магнитов в настоящий момент решает компания "Русатом МеталлТех". К 2027 году мы увидим производство этих магнитов на уровне тысячи тонн в год", - пояснил Свистунов.

АО "Новавинд" основано в 2017 году. В контуре компании сосредоточено управление всеми компетенциями Росатома в ветроэнергетике от проектирования и строительства до энергетического машиностроения и эксплуатации ветроэлектростанций. На сегодняшний день АО "Новавинд" ввело в эксплуатацию 880 МВт ветроэнергетических мощностей. До 2027 года Росатом планирует ввести в эксплуатацию ветроэлектростанции мощностью порядка 1,7 ГВт.

О форуме

X Международный форум технологического развития "Технопром" проходит в Новосибирске с 22 по 25 августа. Форум проводится при финансовой поддержке Минобрнауки России в рамках федерального проекта "Популяризация науки и технологий" и правительства Новосибирской области. Агентство ТАСС выступает генеральным информационным партнером мероприятия.