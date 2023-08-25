Чистая прибыль аэропортов на Хайнане за январь - июнь 2023 года выросла на 800%

Она составила $82,1 млн

ХАЙКОУ /Китай/, 25 августа. /ТАСС/. Чистая прибыль аэропортов в южной китайской провинции Хайнань в первой половине года составила 583 млн юаней ($82,1 млн), что на 800% выше показателя аналогичного периода 2022 года. Такие данные публикует местная газета "Хайнань жибао".

За январь - июнь операционный доход компании - оператора хайнаньских аэропортов увеличился до 3,37 млрд юаней ($474,6 млн). Соответствующий показатель вырос на 48,81% в годовом выражении. Экономические показатели первого полугодия превзошли ожидания рынка, а рост прибыли достиг нового максимума с 2017 года.

В первой половине 2023 года по мере восстановления транспортной отрасли и индустрии туризма рост наблюдается и в области авиационных пассажирских перевозок. Кроме того, пишет издание, ускорение строительства порта свободной торговли на Хайнане способствует активизации бизнеса, связанного с воздушными перевозками.

Аэропорты Хайнаня за первые шесть месяцев года получили доход от основной операционной деятельности в размере 956 млн юаней ($134,6 млн), что на 47,53% превышает показатель того же периода прошлого года. Производственные и эксплуатационные показатели девяти аэропортов, контролируемых и управляемый компанией, значительно улучшились. Исключением стал международный аэропорт города Хайкоу Мэйлань.

За первое полугодие аэропорты провинции обслужили в общей сложности 88,9 тыс. рейсов, пассажиропоток составил 13,1 млн человек, а объем перевезенных грузов и почтовых отправлений - 75,1 тыс. тонн. Эти показатели увеличились в годовом исчислении на 28%, 109,47% и 45,25% соответственно. В частности, международный аэропорт города Санья Феникс за январь - июнь обслужил 68,9 тыс. рейсов, а пассажиропоток составил 11,2 млн человек, что на 63,53% и 105,27% соответственно больше показателей первого полугодия 2022 года.

Как пишет газета, в компании ожидают, что общий пассажиропоток всех аэропортов Хайнаня в 2023 году должен превысить 20,16 млн человек, зафиксированный в допандемийном 2019 году.