В Москве утвердили планировку участков в 10 проектах КРТ

Общая площадь территорий составляет свыше 112 га земли, здесь появится современная застройка с жилыми домами, высокотехнологичными производствами и инфраструктурой

МОСКВА, 25 августа. /ТАСС/. Документацию по планировке участков утвердили в 10 проектах комплексного развития территорий в Москве, общая площадь составляет более 112 га. Об этом сообщил руководитель департамента городского имущества Максим Гаман.

"Разработана документация по планировке территорий, включающая 10 участков бывших промзон и неэффективно используемых площадок. Общая площадь территорий составляет свыше 112 га земли, здесь появится современная застройка с жилыми домами, высокотехнологичными производствами и необходимой москвичам инфраструктурой", - сказал Гаман на площадке Московского урбанистического форума.

Как уточнили в пресс-службе департамента, проект планировки определяет, где и в каких объемах на территории будут возведены объекты недвижимости, созданы общественные пространства и выполнено благоустройство. Сейчас такая документация уже утверждена для развития двух участков бывшей промзоны "Коровино", участков бывших промзон "Зюзино", "Октябрьское Поле", "Кунцево", "Братцево", "Западная водопроводная станция", а также неэффективно используемых территорий в поселении Десеновском вблизи деревни Яковлево, в Дмитровском проезде и на проспекте Маршала Жукова.

Отмечается, что ранее на этих площадках находились старые склады, пункты приема металлолома и ветхие заводские цеха. Программа комплексного развития территорий позволяет столице вернуть в оборот такие земли, которые на протяжении длительного времени не были вовлечены в общественную и экономическую жизнь. Сегодня утверждены проекты планировки территорий уже 10 участков, на которых в ближайшие годы инвесторы и городские операторы возведут современные кварталы и инфраструктурные объекты - всего свыше 2,2 млн кв. м недвижимости.

"В ходе реализации 10 проектов комплексного развития территорий планируется построить 1,5 млн кв. м жилья, в том числе более 440 тыс. - по программе реновации. Также появится свыше 371,6 тыс. кв. м новых производств и 368,8 тыс. кв. м в общественно-деловой недвижимости, включая три школы на 1,7 тыс. учеников, четыре детских сада для 975 воспитанников, детскую школу искусств, а также офисные и торговые центры в шаговой доступности от новых жилых кварталов. В редевелопмент будет инвестировано около 223 млрд рублей", - добавили в пресс-службе.

О форуме

Московский урбанфорум открылся в городе 1 августа. Четыре большие площадки - Гостиный двор, ЦВЗ "Манеж", парк "Зарядье" и "Лужники" - будут работать в столице до 10 сентября. Наряду с деловой программой в рамках форума проходит открытый фестиваль Urban Fest c лекциями, концертами, выставками и мастер-классами.

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