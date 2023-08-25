В Британии средний размер счета за электроэнергию впервые за год будет ниже £2 тыс.

Согласно британскому энергетическому регулятору Ofgem, средние расходы домохозяйства, использующего и электричество, и газ, составят $2,4 тыс. в год

ЛОНДОН, 25 августа. /ТАСС/. Средний годовой размер счета за электроэнергию в Великобритании осенью опустится ниже £2 тыс. впервые с лета 2022 года. Об этом говорится в заявлении британского энергетического регулятора Ofgem.

Предельный размер тарифа на электричество для домохозяйств в период с 1 октября по 31 декабря будет снижен с 30 пенсов (40 центов) до 27 пенсов (34 центов) за кВт⋅ч, а на газ - с 6,9 пенсов до 6,89 пенсов за кВт⋅ч. При этих расценках, согласно расчетам Ofgem, средние расходы домохозяйства, использующего и электричество, и газ, составят £1 923 ($2,4 тыс.) в год.

Благодаря правительственным субсидиям с октября 2022 года этот показатель искусственно удерживался на уровне £2,5 тыс. в год, а без них на фоне пиковых зимних цен мог бы достичь £4 280. При новых тарифах Ofgem правительственные гарантии перестанут распространяться на большинство британцев, однако цены на электроэнергию по-прежнему остаются заметно выше уровня, который наблюдался до начала конфликта на Украине.

В октябре 2021 года в королевстве предельный уровень тарифа за электричества составлял 21 пенс, а для газа - 4 пенса. Размер среднего годового счета для домохозяйств оценивался в £1 277. В октябре 2020 года тарифы были еще ниже, а британские семьи в среднем платили за энергию £1 042 в год.