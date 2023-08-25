"Автотор" опроверг сообщения о переговорах о производстве машин с иранской компанией SAIPA

Информацию о переговорах ранее распространили некоторые СМИ

КАЛИНИНГРАД, 25 августа. /ТАСС/. Российский холдинг "Автотор" не ведет переговоры с иранской компанией SAIPA о возможном производстве автомобилей на своих мощностях в Калининграде. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе "Автотора", комментируя соответствующие сообщения, появившиеся в некоторых СМИ.

"Такие переговоры не ведутся", - ответили в пресс-службе "Автора".

Ранее портал autonews.ru, ссылаясь на свои источники, сообщил, что иранская компания SAIPA планирует начать производство автомобилей в России, уже обратилась к руководству калининградского предприятия "Автотор" и белорусского завода "Юнисон" и надеется, что конкретное решение по сборке автомобилей будет принято до конца 2023 года.

SAIPA - иранский автопроизводитель со штаб-квартирой в Тегеране.

"Автотор" - один из ведущих российских автопроизводителей, крупнейшее предприятие обрабатывающей промышленности Калининградской области. Компания основана в 1994 году, производство ведется с 1997-го. Предприятие первым в России начало выпуск автомобилей иностранных брендов. Его предприятиями произведено более 2,5 млн автомобилей (свыше 200 моделей).