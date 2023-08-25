Власти выделят грант на строительство корпусов Московского квантового кластера

В них разместятся 27 лабораторий и 15 научных групп Российского квантового центра, стартапы и мелкосерийное производство

МОСКВА, 25 августа. /ТАСС/. Грант на строительство корпусов Московского квантового кластера выделят в столице, работы планируется завершить в 2024 году. Он этом сообщил в своем Telegram-канале мэр города Сергей Собянин.

"Выделим грант на строительство корпусов Московского квантового кластера в "Сколково". В них разместятся 27 лабораторий и 15 научных групп Российского квантового центра, стартапы и мелкосерийное производство", - написал Собянин.

Планируется, что все работы по созданию Московского квантового кластера завершат в IV квартале 2024 года. Общий объем инвестиций в этот проект - порядка 6,5 млрд рублей.

"Финансирование будет осуществляться по механизму льготного инвестиционного кредитования через Московский фонд поддержки промышленности и предпринимательства по ставке 3%", - добавил мэр.