Сбер до 30 ноября выплатит в бюджет до 3 млрд рублей налога на сверхприбыль

В банке сообщили, что за 2022 год заплатили 310 млрд рублей налога на прибыль

МОСКВА, 25 августа. /ТАСС/. Сбер уплатит в бюджет до 3 млрд рублей налога на сверхприбыль в срок до 30 ноября 2023 года, сообщила пресс-служба кредитной организации.

"Исходя из финальной версии закона о налоге на сверхприбыль, подписанного президентом РФ, группа Сбер уплатит в бюджет до 3 млрд рублей. Мы планируем внести эту сумму в качестве обеспечительного платежа до 30 ноября 2023 года", - сообщили в Сбере.

При этом в банке отметили, что Сбер является одним из крупнейших налогоплательщиков в РФ - за 2022 год банк заплатил 310 млрд рублей налога на прибыль. "Кроме того, по итогам 2022 года Сбер выплатил дивиденды в размере 565 млрд рублей", - указали в банке.

Президент РФ Владимир Путин ранее подписал закон, устанавливающий 10%-ный налог на сверхприбыль для крупных компаний. Согласно закону, который вступит в силу с 1 января 2024 года, налог должен быть уплачен не позднее 28 января 2024 года, он будет зачисляться в федеральный бюджет и носить разовый характер. Поступления от налога планируются в объеме 300 млрд рублей.

Закон также предусматривает несколько категорий организаций, которые исключаются из состава налогоплательщиков налога на сверхприбыль. Речь идет о предприятиях малого и среднего бизнеса, организациях - плательщиках единого сельхозналога, российских организациях, созданных после 1 января 2021 года (за исключением образованных в результате реорганизации), иностранных организациях, начавших деятельность в РФ через постоянные представительства после 1 января 2021 года.

Из состава плательщиков исключаются также компании нефтегазового сектора и добычи угля. Как пояснял ранее министр финансов РФ Антон Силуанов, для таких компаний в этом году уже предусмотрены дополнительные налоговые изъятия по НДПИ и демпферу на моторное топливо.